

المدينة المنورة ٢٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤هـ الموافق ١٦ يناير ٢٠٢٣م واس

مددت أمانة منطقة المدينة المنورة فترة استقبال المشاركات الخاصة بمسابقة "التصميم العمرانية" حتى التاسع عشر من شهر يناير، نزولاً عند رغبة المشاركين ولإعطاء فرصة أكبر للراغبين في المشاركة بالمسابقة من المختصين والمهتمين من المعماريين والمهندسين.

وبينت أن اللجان المعنية تواصل استقبال طلبات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمسابقة ( https://arch-comp.amana-md.gov.sa/ )، مؤكدةً بأنها تسعى لاستقبال أكبر عدد من المشاركات للخروج بأفضل التصاميم والهندسية وتقديم الدراسات والحلول المعمارية لتطوير أحد المناطق غير المنظمة في أحياء المدينة المنورة.

ودعت الأمانة المبدعين في مختلف المجالات الهندسية والعمرانية للمسارعة بالاشتراك في المسابقة التي تركز على تطوير هوية معمارية خاصة بالأماكن المستهدفة، تتماشى مع تراث وتاريخ المدينة، وفتح المجال للجهات ذات الاختصاص لطرح أفكارها مقابل جوائز مادية قيمة في نهاية المسابقة

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13:10ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تعلن عن تمديد فترة التسجيل بمسابقة التصميم العمرانية حتى 19 يناير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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