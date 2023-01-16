السعودية اليوم / فتح بوابات سد وادي رابغ لتصريف كمية 10 ملايين متر مكعب



جدة 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واس

كشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أنه تم اليوم ، فتح بوابات سد وادي رابغ لتصريف كمية 10 ملايين متر مكعب ولمدة 34 يوماً، بمعدل تصريف 4 أمتار مكعبة بالثانية ، بهدف تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار على مجرى وادي رابغ ، وذلك بالتنسيق مع إمارة المنطقة والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.

وأوضح أن لجنة فتح بوابات سد وادي رابغ والمكونة من عدة جهات حكومية باشرت أعمال المسح وتمشيط الوادي بعد موافقة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي لفتح بوابات السد، وذلك للتأكد من عدم وجود أي عوائق أو تعدي يغير مجرى الماء حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات .

ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة المواطنين والمقيمين للابتعاد عن مجرى الوادي، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.

يُذكر أن سد وادي رابغ هو سد خرساني، افتتح عام 1430هـ، ويبلغ طول السد 380 متراً، وبارتفاع 80.5 متراً في حين تبلغ طاقته الاستيعابية 220,250,000 متر مكعب .

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13:08ت م

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