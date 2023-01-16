شكرا لقرائتكم توسعة طيران ناس ستجعل الرياض أفضل الوجهات السياحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تضخ المملكة المزيد من الاستثمارات والأموال في صناعة الطيران كجزء من مساعي الدولة لتنويع مصادر الاقتصاد ويصبح أقل اعتمادًا على النفط.

أفضل الوجهات

وأفادت وكالة بلومبرج الأمريكية، في تقريرها، بأن المملكة ستصبح واحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم بحلول عام 2030. وتشمل الخطط إنشاء مطار جديد في الرياض وشركة طيران جديدة، تكون مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.

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وأشارت إلى شركة طيران ناس التي تتخذ من المملكة مقراً لها، وافق مجلس إدارتها على إنشاء وحدات محلية في دولتين إضافيتين كجزء من خطة لتصبح أكبر شركة طيران بأسعار مخفضة في الشرق الأوسط وواحدة من أكبر خمس شركات طيران على مستوى العالم.

طيران ناس

قالت شركة طيران ناس، إنها ستسعى للحصول على رخصة مشغل جوي في دولتين جديدتين بهدف مضاعفة العمليات التشغيلية والتوسع دوليًّا ضمن الخطة الإستراتيجية للشركة لربط العالم بالمملكة وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المدني في رؤية السعودية، للوصول إلى 330 مليون مسافر سنويًّا، وربط المملكة مع 250 وجهة حول العالم بحلول عام 2030.

وتعمل شركة طيران ناس بنظام الطيران منخفض التكلفة، وتعتبر طيران ناس أول شركة طيران اقتصادي في المملكة، يقع مقرها الرئيسي في العاصمة الرياض، وتتخذ من مطار الملك خالد الدولي ومطار الملك عبد العزيز الدولي ومطار الملك فهد الدولي مراكز لعملياتها، وتقدم طيران ناس خدماتها إلى وجهات داخلية في السعودية ووجهات دولية في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وإفريقيا.

طيران اقتصادي

وكانت الحاجة ملحة لإنشاء لشركة طيران أخرى تقدم أسعاراً تنافسيةً، ومن هذا المنطلق تم التفكير في تأسيس شركة طيران اقتصادي، ويرجع تاريخ تأسيس طيران ناس إلى عام 2007، وأقلعت أول رحلة تجارية لها في 25 فبراير من نفس العام، وطيران ناس تعد إحدى الشركات التابعة للشركة الوطنية القابضة للخدمات الجوية ناس القابضة، وبدأت الشركة عملياتها تحت اسم “ناس إير” قبل أن تقوم بتغيير اسمها إلى طيران ناس في نوفمبر 2013.

وفي يوليو 2017، حقق تطبيق طيران ناس على الأجهزة الذكية الآي فون والأندرويد، مليون عملية تنزيل للتطبيق من قبل المستخدمين، وبهذه المناسبة أعلنت الشركة عن عرض خاص ترويجي للتطبيق بالحصول على 30% خصم على جميع الرحلات الداخلية والدولية.