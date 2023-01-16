شكرا لقرائتكم إغلاق عقبة المحمدية بمحافظة الطائف مؤقتًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، اليوم الاثنين، عن إغلاق عقبة المحمدية بمحافظة الطائف بشكل مؤقت، وذلك عقب تساقط الصخور بسبب هطول الأمطار.

إغلاق مؤقت

وذكرت وزارة النقل عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه بالتعاون مع الجهات الأمنية، ونظرًا لتساقط عدد من الصخور نتيجة هطول الأمطار، تم إغلاق عقبة المحمدية بمحافظة الطائف، مؤقتًا.

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الحيطة والحذر

ودعت وزارة النقل الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن الطرق الوعرة ومناطق تجمّع الأمطار.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية والجوف كذلك يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق حائل، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جازان، عسير والباحة, فيما تكون الفرصة مهيأة لتكون الضباب في ساعات الليل والصباح على أجزاء من تلك المناطق, كما توجد فرصة لتساقط الثلوج وتكون الضباب على مرتفعات منطقة تبوك, ولا يستبعد تكون الصقيع على الحدود الشمالية والجوف في الصباح الباكر.