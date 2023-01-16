السعودية اليوم / جراحة دقيقة تنقذ طفلة من شلل جزئي



بريدة 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واس

نجح فريق طبي مختص بجراحة المفاصل والعظام في منطقة القصيم من إجراء تدخل جراحي دقيق استمر لأكثر من 4 ساعات لإنقاذ طفلة من شلل جزئي وإعاقة المشي تكللت ولله الحمد بالنجاح .

وبين تجمع القصيم الصحي أن أطباء جراحة المفاصل والعظام في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة تمكنوا ولله الحمد من إجراء تدخل جراحي لإنقاذ طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات كانت تعاني من شلل جزئي وإعاقة شديدة في حركة المشي الطبيعية .

وأكد أنه تم استقبال الحالة عن طريق العيادات المختصة في المستشفى وتم إجراء الفحص السريري والمخبري والإشعاعي ، وتبين إصابتها بشلل جزئي في الطرفين السفليين أحدث لها خلعاً ثانوياً في مفصل الورك الأيمن، كما كان لديها نقص في تشكل عظام الحوض وتشوه في عظم الفخذ، إضافة إلى وجود قصر في الأوتار الخلفية للقدمين، مما تسبب لها بصعوبة بالغة في المشي وعدم إمكانية ارتداء الأحذية.

وأوضح أن الفريق المعالج للحالة قرر إجراء التدخل الجراحي العاجل وإجراء عملية نوعية توزعت عل أربع مراحل في جلسة واحدة، تم خلالها عمل قص عظمي تصحيحي لعظم الحوض، ووضع تطعيم عظمي، وكذلك قص عظمي وتدوير لعظم الفخذ وتثبيته بشريحة معدنية ومسامير خاصة، إضافة إلى إطالة الأوتار القصيرة في القدمين اليمنى واليسرى ، ومن ثم نقلها لأقسام التنويم لمتابعة الخطة العلاجية مع الأقسام التأهيلية لحين استقرارا حالة الطفلة ومغادرتها المستشفى.

يذكر أن مستشفى الولادة والأطفال تمكن حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي 2022م من إجراء (5173) عملية جراحية منها 2985 عملية مجدولة، ومنها 2188عملية طارئة، وكان عدد عمليات النساء والولادة 4041 عملية فيما بلغت عمليات الأطفال 1132 عملية جراحية.

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12:46ت م

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