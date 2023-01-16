السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يستقبل سفير جمهورية سلوفاكيا لدى المملكة



الدمام 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، سفير جمهورية سلوفاكيا لدى المملكة رودولف ميشلكا.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية.

// انتهى //

12:43ت م

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