السعودية اليوم / المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني توقّع مذكرة تفاهم مع شركة عبدالله العثيم للاستثمار



الرياض 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واس

وقّعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مذكرة تعاون مع شركة عبدالله العثيم للاستثمار، ضمن إطار التعاون بين الطرفين لتعزيز الجهود المشتركة الداعمة لتدريب وتأهيل الشباب السعودي وتمكينهم من الخبرات والمهارات المطلوبة لسوق العمل تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك بحضور معالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، ورئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم للاستثمار عبدالله بن صالح العثيم.

وأكد معالي محافظ "التدريب التقني والمهني" أن الاتفاقية تأتي ضمن سعي المؤسسة لتفعيل سبل التعاون والتواصل مع قطاع الأعمال، وذلك لتحقيق رسالة التدريب التقني بدعم قطاع الأعمال بالكوادر الوطنية المؤهلة تقنيًا وفنيًا، مشيرًا إلى أن التعاون مع جميع القطاعات يأتي ضمن مستهدفات التدريب التقني وسعيه لتضافر جهود الجميع من أجل التطوير، وتنمية الإنسان والمجتمع، وتحقيق رؤية الوطن للوصول إلى مجتمع معرفي وعلمي منتج يحقق تطلعات قيادة هذه البلاد.

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12:40ت م

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