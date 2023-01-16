

طريف 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واس

قدم مركز طب الأسنان التخصصي بطريف خدماته لـ 11136 مستفيداً في مختلف تخصصات طب الأسنان وذلك خلال العام 2022م.

وبلغ عدد المستفيدين من عيادة طب الأسنان لعلاج الجذور وعصب الأسنان 1350 مستفيداً، و 2187 مستفيداً من عيادة تقويم الأسنان, ومن عيادة جراحة الفم والوجه والفكين 2358 مستفيداً , واستفاد 1067 طفلاً من عيادة طب الأسنان للأطفال، و 1203 مستفيدين من عيادة الاستعاضة السنية، كما بلغ عدد المستفيدين من عيادة أمراض و جراحة اللثة 844 مستفيداً, و 2127 مستفيداً من عيادة طب الأسنان الأولية .

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12:13ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مركز طب الأسنان بطريف يقدم خدماته لأكثر من 11 ألف مستفيد خلال العام 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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