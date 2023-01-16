السعودية اليوم / أشعة مركزي بريدة تنفذ أكثر من 120 ألف تصوير إشعاعي خلال السعودية اليوم 2022م



الرياض 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واس

سجلت عدد طلبات تصوير الأشعة التي نفذها قسم الأشعة بمستشفى بريدة المركزي خلال العام المنصرم 2022م، أكثر من 120 ألفًا و239 تصويرًا إشعاعيًا بمختلف أنوعها ، شملت مرضى أقسام التنويم والطوارئ والعيادات الخارجية.

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن مجموع تصوير الأشعة السينية بلغ 88374، فيما كان عدد تصوير الأشعة بالموجات فوق الصوتية 8644، وجاء عدد الأشعة المقطعية 14320، أما أشعة الرنين المغناطيسي المنفذة بلغت 5067، وسجلت أشعة فحص الثدي الماموجرام 1307، وبلغت أشعة فحص الثدي فوق الصوتية 1071 تصويرًا إشعاعيًا.

وأشار التجمع أن أشعة كثافة العظام بلغت 1307، فيما جاء عدد طلبات فحوصات أشعة التنظير الإشعاعي المنفذة 149 فحصًا إشعاعيًا.

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12:11ت م

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