السعودية اليوم / "الأرصاد" : أمطارٌ رعدية على منطقة تبوك



تبوك 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة تبوك - بمشيئة الله - تضمَّنت هطول أمطار رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية على تبوك ومحافظات البدع وتيماء.

وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 11 مساءً.

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12:10ت م

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