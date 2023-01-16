السعودية اليوم / ورشة عربية تناقش دور القضاء في تطوير التشريعات المنصفة للمرأة



القاهرة 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واس

تعقد منظمة المرأة العربية غدًا بالعاصمة المغربية الرباط ورشة عمل حول "دور المرأة في الشأن العام في تعزيز المساواة بين الجنسين"، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المغربية بمشاركة مجموعة من الخبراء.

وأوضحت المنظمة، في بيان لها اليوم، أن الورشة ستناقش عددًا من الموضوعات منها دور القضاء في تطوير التشريعات المنصفة للمرأة، ودور البرلمانات في إدماج المساواة بين الجنسين في السياسات العامة والصياغة القانونية للتشريعات المستجيبة للنوع الاجتماعي، والإطار الاسترشادي الموحد للتشريعات حول العنف ضد النساء والفتيات، إضافة إلى عرض لمشاريع قوانين محاربة العنف ضد المرأة.

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12:09ت م

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