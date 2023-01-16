السعودية اليوم / أمانة منطقة حائل تكثف أعمال مكافحة آفات الصحة العامة



حائل 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واس

واصلت أمانة منطقة حائل ممثلة بإدارة الإصحاح البيئي، تكثيف أعمال مكافحة "آفات الصحة العامة" في الحدائق والمتنزهات وداخل الأحياء السكنية، وذلك من خلال أجهزة الرش اليدوي والرش الآلي، وأجهزة الرش الفراغي ومانعات التحول، والمبيدات ذات الفاعلية على الحشرات.

وأوضح المشرف العام على الإعلام والتواصل المؤسسي بأمانة المنطقة المهندس سعود بن فهد آل علي، أن الأمانة كثفت أعمالها في مكافحة آفات الصحة العامة بجميع أنواعها لرفع مستوى الإصحاح البيئي بالمنطقة، مبيناً أن الأمانة قامت بـ 632 جولة ميدانية عالجت من خلالها العديد من المواقع، بالإضافة لإنجاز 78 بلاغاً وارداً عبر منصة بلدي 940، وذلك وفقاً للخطط التشغيلية التي يتم تنفيذها لتغطية جميع أحياء المنطقة، والمرافق التي يفد إليها المواطنون والمقيمون حفاظاً على الصحة العامة.

وأكد أن الأمانة مستمرة في أعمال المكافحة الحشرية ومتابعة أي بلاغات ترد إليها بهذا الخصوص. منوهًا بأهمية التعاون وتفاعل المجتمع مع برامج الأمانة للإسهام في القضاء على هذا الخطر، حفاظاً على الصحة العامة وحماية للبيئة من التلوث، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وجودة الحياة في برامج تحسين المشهد الحضري.

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12:08ت م

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