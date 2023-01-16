السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الجوف يستقبل الدكتور عبدالعزيز خوجة، ورئيس "أدبي الجوف"



سكاكا 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بمكتبه بالإمارة اليوم، معالي الدكتور عبدالعزيز خوجة، ورئيس نادي الجوف الأدبي الثقافي عبدالعزيز النبط.

ونوّه سموّه بما يحظى به قطاع الثقافة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -، بما يخدم الوطن والمواطن في مختلف المجالات، ضمن إطار رؤية المملكة 2030.

بدوره قدم النبط شكره لسمو أمير منطقة الجوف على رعايته للمحاضرة التي سيقدمها معالي الدكتور عبدالعزيز خوجة بعنوان "تجربتي الشعرية" في المركز الثقافي بسكاكا مساء اليوم.

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12:03ت م

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