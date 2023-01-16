السعودية اليوم / أكثر من 4 آلاف متدربة في مركز "نجاح" بجامعة الأميرة نورة



الرياض 23 جمادى الآخرة 1444 الموافق 16 يناير 2023 واس

قدّم مركز دعم المهارات الطلابية (نجاح) التابع لعمادة شؤون الطالبات، في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، خلال العام 2022م سلسلة من البرامج والورش التدريبية، بلغ عددها (99) برنامجاً، لأكثر من 4 آلاف طالبة وخريجة، تهدف إلى تنمية المعارف والمهارات الإبداعية والقيادية للطالبات وخريجات الجامعة بما يسهم في تأهيلهن لسوق العمل والانخراط في ميادين المهن وريادة الأعمال.

وفعّل المركز عددًا من الشراكات التدريبية لتطوير البرامج التدريبية، والإسهام في إعداد مخرجات تنافس في الاقتصاد الوطني، منها: التعاون مع شركة تطوير تقنيات التعليم لتقديم برامج الشهادات المهنية الاحترافية لطالبات وخريجات الجامعة.

وعمل المركز على تطوير واستحداث سلسلة من البرامج بهدف التأهيل لسوق العمل وتمكين المرأة من ممارسة دورها في التنمية الوطنية، من أبرزها: برنامج التحول الرقمي ومستقبل الوظائف، برنامج الأهداف المنطقية للفنون والذي يتضمن ورش تدريبية فنية في مجال السينما والمسرح والإنتاج والإخراج بهدف تنمية الفنون والمسرح في

ونفذ المركز برنامج العطاء الرقمي الهادف إلى تمكين المرأة في قطاع الاتصالات، ونشر ثقافة الوعي الرقمي، ومبادرة

ويأتي ذلك في إطار حرص مركز (نجاح) على أن تسهم مجهوداته في تحقيق أهداف وتوجهات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الإستراتيجية 2025م، من خلال إعداد مخرجات تنافسية مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل والانخراط في الميدان المهني والريادي وقادرة على الإسهام في الحراك التنموي ودفع عجلة الاقتصاد المعرفي، بالإضافة إلى تعزيز الوعي الصحي والرياضي، وجعل الجامعة بيئة جاذبة للرياضة والصحة الممتدة للمجتمع المحلي. وللاطلاع أكثر على البرامج والورش لمركز دعم المهارات الطلابية يمكن زيارة الرابط التالي: https://eservices.pnu.edu.sa/ar/Pages/login.aspx

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11:57ت م

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الرياض 23 جمادى الآخرة 1444 الموافق 16 يناير 2023 واسقدّم مركز دعم المهارات الطلابية (نجاح) التابع لعمادة شؤون الطالبات، في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، خلال العام 2022م سلسلة من البرامج والورش التدريبية، بلغ عددها (99) برنامجاً، لأكثر من 4 آلاف طالبة وخريجة، تهدف إلى تنمية المعارف والمهارات الإبداعية والقيادية للطالبات وخريجات الجامعة بما يسهم في تأهيلهن لسوق العمل والانخراط في ميادين المهن وريادة الأعمال.وفعّل المركز عددًا من الشراكات التدريبية لتطوير البرامج التدريبية، والإسهام في إعداد مخرجات تنافس في الاقتصاد الوطني، منها: التعاون مع شركة تطوير تقنيات التعليم لتقديم برامج الشهادات المهنية الاحترافية لطالبات وخريجات الجامعة.وعمل المركز على تطوير واستحداث سلسلة من البرامج بهدف التأهيل لسوق العمل وتمكين المرأة من ممارسة دورها في التنمية الوطنية، من أبرزها: برنامج التحول الرقمي ومستقبل الوظائف، برنامج الأهداف المنطقية للفنون والذي يتضمن ورش تدريبية فنية في مجال السينما والمسرح والإنتاج والإخراج بهدف تنمية الفنون والمسرح في السعودية ، وبرامج أكاديمية الحوار الوطني والتي تتضمن برامج تدريبية تأهيلية بالتعاون مع مركز أكاديمية الحوار للتدريب تهدف إلى المشاركة في التمكين من الجدارات الأساسية لدخول سوق العمل وإدارة المشاريع.ونفذ المركز برنامج العطاء الرقمي الهادف إلى تمكين المرأة في قطاع الاتصالات، ونشر ثقافة الوعي الرقمي، ومبادرة الرياضة الذهنية المشتملة على ورش تدريبية من أجل تعزيز الرياضة الذهنية كالشطرنج والبريدج، وورش تدريبية في مجال الصحة والغذاء بالتعاون مع وحدة التغذية بعمادة شؤون الطالبات، وورش تدريبية مصاحبة للملتقى الثقافي العلمي الثالث لدول مجلس التعاون الخليجي مثل: صناعة الفكرة الابتكارية، القيادة الإنتاجية، مهارات إعداد الملصق العلمي.ويأتي ذلك في إطار حرص مركز (نجاح) على أن تسهم مجهوداته في تحقيق أهداف وتوجهات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الإستراتيجية 2025م، من خلال إعداد مخرجات تنافسية مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل والانخراط في الميدان المهني والريادي وقادرة على الإسهام في الحراك التنموي ودفع عجلة الاقتصاد المعرفي، بالإضافة إلى تعزيز الوعي الصحي والرياضي، وجعل الجامعة بيئة جاذبة للرياضة والصحة الممتدة للمجتمع المحلي. وللاطلاع أكثر على البرامج والورش لمركز دعم المهارات الطلابية يمكن زيارة الرابط التالي: https://eservices.pnu.edu.sa/ar/Pages/login.aspx//انتهى//11:57ت م0041

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