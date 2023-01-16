السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الجوف يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة



سكاكا 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه اليوم، سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة ليزالوته بليزنر.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

فيما أعربت سفيرة الدنمارك عن سعادتها لحسن الاستقبال، مشيدة بالتطور الكبير الذي تشهده مناطق المملكة ومن بينها منطقة الجوف التي تشهد نموًا كبيرًا في كل المجالات متمنية للمملكة وشعبها مزيدًا من التقدم والازدهار.

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11:52ت م

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