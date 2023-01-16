السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد: ضباب على منطقة عسير



أبها 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون ضباب على منطقة عسير، تشمل تأثيراته المصاحبة، تدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط، إضافةً إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الخامسة مساءً.

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11:44ت م

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