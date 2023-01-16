شكرا لقرائتكم خبر عن كانتي يكشف عن موقفه النهائي من الإنتقال إلى النصر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية فى الساعات الأخيرة، عن موقف كانتي النهائي من التواجد فى الدوري السعودي خلال الفترة القادمة عبر بوابة نادي النصر، خاصة أن عقد اللاعب سينتهي مع "البلوز" فى نهاية الموسم الحالي، مما يسمح له الإنتقال إلى العالمي فى الصيف بصفقة إنتقال حر.

وأفادت التقارير أن النجم الفرنسي أنجولو كانتي، قد وافق على إنتقاله إلى النصر فى الفترة القادمة، بعدما عرض عليه الأخير التواجد ضمن صفوف الفريق على أن يتقاضي 20 مليون يورو فى الموسم الواحد، أي ما يعد ضعف ما يتقاضاه اللاعب فى عقده الحالي مع تشيلسي.



كانتي وخطة مجاورة رونالدو بالنصر.

ويري كانتي أن خطوة إنتقاله إلى المنطقة العربية فى الفترة الحالية لن تكون سيئة على الإطلاق، لا سيما أن اللاعب سيقوم بمجاورة النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو حال إنتقاله إلى النصر، كما أنه من المتوقع أن يتواجد العديد من النجوم الأوروبين فى دوري روشن السعودي بالفترة المقبلة.



موقف كانتي من تجديد تعاقده

ومن جانبه، أغلق اللاعب الباب تمامًا أمام بقاء فى تشيلسي خلال الفترة الحالية، حيث يري اللاعب أن "البلوز" لن تضيف له جديدًا فى مسيرته مع الفريق، كما أنه يود خوض تحدي جديد بعيدًا عن الدوري الإنجليزي لإستعادة مستواه بعد عودته المباشر من الإصابة.

الجدير بالذكر أن كانتي كان أحد الأسباب القوية فى تتويج البلوز بدوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي، بجانب حصد الفريق كأس العالم للأندية رفقة المدرب الألماني السابق توماس توخيل.