شكرا لقرائتكم وظائف بـ الهيئة الملكية في الجبيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة الملكية توفر وظائف شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص، لحملة الكفاءة فأعلى (راتب 9,500 ريال)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. الوظائف المتاحة: – مهندس أجهزة.

– إداري نظم.

– أمين مستودع.

– كبير الميكانيكيين.

– مفتش النفايات الخطرة.

– مشغل معدات ثقيلة.

– حرفي في الورشة.

– مشغل حاسب.

– أمين مستودع.

– مدير مشروع. قد يهمّك أيضاً أماكن العمل: – الجبيل.

– رأس الخير.

– ينبع. نبذة عن البرنامج: – برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية. طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: اضغط هنا