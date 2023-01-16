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شكرا لقرائتكم الخطوط الحديدية تعلن بدء التقديم في برنامج تمهير لحديثي التخرج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) بدء التقديم في برنامج (تمهير) بمدينة الرياض لحديثي وحديثات التخرج، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الفئات المستهدفة:
1- خريجو وخريجات الدبلوم.
2- خريجو وخريجات البكالوريوس فأعلى.
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الشروط العامة للانضمام إلى برنامج (تمهير):
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- حاصلاً على مؤهل (الدبلوم أو البكالوريوس).
3- أن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.
4- أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).
5- لا يشترط الخبرة.
التخصصات الهندسية المطلوبة :
– (الهندسة الكهربائية – هندسة ميكانيكية – هندسة صناعية – هندسة مدنية – هندسة معمارية – هندسة حاسب آلي).
التخصصات الإدارية المطلوبة :
– (نظم معلومات إدارية – إدارة الأعمال – تسويق – لغة انجليزية – موارد بشرية – لغات وترجمة).
مزايا برنامج (تمهير):
1- تطوير المهارات والخبرات لحديثي التخرج وإعدادهم للمشاركة بفاعلية في سوق العمل السعودي.
2- يساهم البرنامج في زيادة فرص التوظيف من خلال اكتساب الخبرة بعد التخرج.
3- يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تؤهله للحصول على وظيفة مناسبة لإمكانياته ومهاراته.
4- يحصل المتدرب (خلال فترة التدريب) على حقائب تدريبية إلكترونية.
5- يحصل المتدرب مكافأة مالية من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
نبذة عن (تمهير):
– برنامج (تمهير) من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) يتيح لحديثي التخرج التدريب على رأس العمل داخل المملكة لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 شهور في المنشآت المتميزة بالقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية ويمنح مكافأة شهرية قدرها 3000 ريال شهريًا لحملة البكالوريوس أو 2000 ريال شهرياً لحملة الدبلوم.
– يرجى التسجيل في موقع طاقات (تمهير) قبل التقديم على الفرصة المعلنة.
– علماً بأنه سيكون نظام العمل في هذه الفرصة (مناوبات).
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 1444/06/22هـ الموافق 2023/01/15م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا