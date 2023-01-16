شكرا لقرائتكم الخطوط الحديدية تعلن بدء التقديم في برنامج تمهير لحديثي التخرج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) بدء التقديم في برنامج (تمهير) بمدينة الرياض لحديثي وحديثات التخرج، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الفئات المستهدفة:

1- خريجو وخريجات الدبلوم.

2- خريجو وخريجات البكالوريوس فأعلى.

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الشروط العامة للانضمام إلى برنامج (تمهير):

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- حاصلاً على مؤهل (الدبلوم أو البكالوريوس).

3- أن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.

4- أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).

5- لا يشترط الخبرة.

التخصصات الهندسية المطلوبة :

– (الهندسة الكهربائية – هندسة ميكانيكية – هندسة صناعية – هندسة مدنية – هندسة معمارية – هندسة حاسب آلي).

التخصصات الإدارية المطلوبة :

– (نظم معلومات إدارية – إدارة الأعمال – تسويق – لغة انجليزية – موارد بشرية – لغات وترجمة).

مزايا برنامج (تمهير):

1- تطوير المهارات والخبرات لحديثي التخرج وإعدادهم للمشاركة بفاعلية في سوق العمل السعودي.

2- يساهم البرنامج في زيادة فرص التوظيف من خلال اكتساب الخبرة بعد التخرج.

3- يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تؤهله للحصول على وظيفة مناسبة لإمكانياته ومهاراته.

4- يحصل المتدرب (خلال فترة التدريب) على حقائب تدريبية إلكترونية.

5- يحصل المتدرب مكافأة مالية من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

نبذة عن (تمهير):

– برنامج (تمهير) من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) يتيح لحديثي التخرج التدريب على رأس العمل داخل المملكة لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 شهور في المنشآت المتميزة بالقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية ويمنح مكافأة شهرية قدرها 3000 ريال شهريًا لحملة البكالوريوس أو 2000 ريال شهرياً لحملة الدبلوم.

– يرجى التسجيل في موقع طاقات (تمهير) قبل التقديم على الفرصة المعلنة.

– علماً بأنه سيكون نظام العمل في هذه الفرصة (مناوبات).

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 1444/06/22هـ الموافق 2023/01/15م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا