السعودية اليوم/ أمانة منطقة الحدود الشمالية تطرح 34 موقعًا استثماريًا مؤقتًا في طريف



طريف 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واس

طرحت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلةً ببلدية محافظة طريف ٣٤ موقعًا استثماريًا "مؤقتًا" بمهرجان الصقور تزامنًا مع قرب انطلاقه بمنطقة الحدود الشمالية بنسخته الثامنة .

وشملت 6 مواقع لبيع المأكولات والمشروبات (فود ترك) وموقعًا للألعاب الترفيهية و٢٣ موقعًا لرواد الأعمال وأصحاب المطاعم والكافيهات وموقعًا لسوق شعبي و ثلاثة مواقع للجلسات VIP .

ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين إلى الاطلاع على تفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".

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10:59ت م

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