السعودية اليوم / "الأرصاد": ضباب على منطقة الباحة



الباحة 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واس

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكون الضباب على منطقة الباحة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، على مدينة الباحة, ومحافظة العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن.

وبين المركز أن الحالة مستمرة - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الخامسة مساءً.

وأهابت إدارة المرور بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر والتزام السرعات المحدّدة في الطرقات متمنية السلامة للجميع.

// انتهى //

10:10ت م

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