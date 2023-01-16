السعودية اليوم / التدريب التقني تُعلن مواعيد القبول و التسجيل للفصل التدريبي الثالث لعام 1444هـ



الرياض 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واس

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في التقديم على برامج البكالوريس والدبلوم بالكليات التقنية للبنين والبنات لخريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها، ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية.

وأوضح المدير العام لشؤون المتدربين بالمؤسسة العامة للتدريب والمهني خالد بركات، أن فترة التسجيل للفصل الثالث من عام 1444هـ في مرحلة البكالوريس للفترتيْن الصباحية والمسائية ستبدأ من الأحد المقبل وحتى الخميس الموافق 4 رجب 1444هـ، فيما ستبدأ مرحلة الدبلوم الصباحية والمسائية من يوم الأحد 7 رجب 1444هـ إلى يوم الخميس 11 رجب 1444هـ وسيكون التقديم متاحًا في جميع المنشآت التدريبية المنتشرة في مختلف مناطق

وأضاف أن جميع البرامج التي تقدمها المؤسسة تهدف إلى رفع الكفاءة العلمية للحاصلين على شهادة الثانوية العامة، أو مايعادلها، في تخصصات نوعية، يحتاج إليها سوق العمل؛ وهو ما يؤهّلهم ليكونوا بنية أساسية، تساهم في نهضة المجتمع وتقدّمه.

يذكر أنه بلغ عدد المتدربين و المتدربات المقبولين خلال الفصل التدريبي الثاني أكثر من 52 ألف متدرب و متدربة بكافة منشآت التدريب التقني بالمملكة.

// انتهى //

09:51ت م

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الرياض 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واسأعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في التقديم على برامج البكالوريس والدبلوم بالكليات التقنية للبنين والبنات لخريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها، ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية.وأوضح المدير العام لشؤون المتدربين بالمؤسسة العامة للتدريب والمهني خالد بركات، أن فترة التسجيل للفصل الثالث من عام 1444هـ في مرحلة البكالوريس للفترتيْن الصباحية والمسائية ستبدأ من الأحد المقبل وحتى الخميس الموافق 4 رجب 1444هـ، فيما ستبدأ مرحلة الدبلوم الصباحية والمسائية من يوم الأحد 7 رجب 1444هـ إلى يوم الخميس 11 رجب 1444هـ وسيكون التقديم متاحًا في جميع المنشآت التدريبية المنتشرة في مختلف مناطق السعودية عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني :Adm.tvtc.gov.sa.وأضاف أن جميع البرامج التي تقدمها المؤسسة تهدف إلى رفع الكفاءة العلمية للحاصلين على شهادة الثانوية العامة، أو مايعادلها، في تخصصات نوعية، يحتاج إليها سوق العمل؛ وهو ما يؤهّلهم ليكونوا بنية أساسية، تساهم في نهضة المجتمع وتقدّمه.يذكر أنه بلغ عدد المتدربين و المتدربات المقبولين خلال الفصل التدريبي الثاني أكثر من 52 ألف متدرب و متدربة بكافة منشآت التدريب التقني بالمملكة.// انتهى //09:51ت م0014

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / التدريب التقني تُعلن مواعيد القبول و التسجيل للفصل التدريبي الثالث لعام 1444هـ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.