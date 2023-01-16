شكرا لقرائتكم هدف يقدم أكثر من 2550 فرصة تدريبية للجنسين عبر تمهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن تقديم 2585 فرصة تدريبية، للجنسين بعدة مناطق بالمملكة، من خلال التسجيل في برنامج (تمهير) التدريب على رأس العمل، للانضمام للتدريب في الجهات الحكومية والمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص لمدة تصل إلى (6) أشهر، مع مكافأة شهرية، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.

مناطق التدريب:

– (منطقة الرياض، المنطقة الشرقية، منطقة القصيم، منطقة حائل، منطقة مكة المكرمة، منطقة المدينة المنورة، منطقة نجران، منطقة جازان، منطقة الباحة، المنطقة الشمالية، منطقة تبوك، منطقة الجوف، منطقة عسير).

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مجالات التدريب:

1- صحية.

2- هندسية.

3- تقنية.

4- إدارية.

5- فنية وأخرى.

من جهات التدريب:

– وزارة الحج والعمرة.

– وزارة التجارة.

– وزارة الخارجية.

– وزارة النقل.

– وزارة الرياضة.

– وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

– وزارة الاقتصاد والتخطيط.

– وزارة الاستثمار..

– الهيئة العامة للمساحة.

– الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

– الهيئة العامة للغذاء والدواء.

– هيئة تطوير منطقة حائل.

– الهيئة الملكية بينبع.

– الهيئة العامة للعقار.

– هيئة حقوق الإنسان.

– الهيئة العامة للمنافسة.

– الهيئة العامة للتجارة الخارجية.

– أمانة الطائف.

– أمانة منطقة حائل.

– أمانة منطقة جازان.

.. وأخرى.

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلًا على درجة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى.

3- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة.

4- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

نبذة عن برنامج (تمهير):

1- هو برنامج تدريب على رأس العمل موجَّه للخريجين والخريجات، ويهدف إلى تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص، ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.

2- برنامج (تمهير) مُخصص للخريجين والخريجات الحاصلين على درجة الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه الذين لم يعملوا بأي وظيفة خلال الأشهر الستة الأخيرة.

المكافآت الشهرية والمزايا:

1- لحملة الدبلوم مبلغ (2,000 ريال) شهرياً.

2- لحملة البكالوريوس فما فوق مبلغ (3,000 ريال) شهرياً.

3- تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.

4- دورات تدريبية إلكترونية.

5- شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بعد إتمام البرنامج التدريبي.

لمزيد من المعلومات حول (تمهير):

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طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي (ابحث باستخدام اسم المنطقة أو المدينة أو الجهة): اضغط هنا