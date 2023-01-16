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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بـ مجلس الضمان الصحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - الوظائف المتاحة
1- مُحلل تخطيط وتطوير رأس المال البشري (تفاصيل):
– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
– لغة إنجليزية.
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2- مسؤول أول إدارة التغيير (تفاصيل):
– درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق، الاتصال والإعلام) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.
– لغة إنجليزية.
3- قائد فريق علم البيانات (تفاصيل):
– درجة البكالوريوس في تخصص (الرياضيات، الإحصاء، علوم الحاسب، علم البيانات، الذكاء الاصطناعي) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.
– لغة إنجليزية.
4- مدير التخطيط الرقمي والمشاريع (تفاصيل):
– درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة الحاسب، علوم الحاسب) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة.
– لغة إنجليزية.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 1444/06/23هـ الموافق 2023/01/16م.
طريقة التقديم:
– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
[email protected]