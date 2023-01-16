شكرا لقرائتكم توقعات بذروة الحالة الممطرة العاشرة اليوم وغدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، أن تكون ذروة الحالة الممطرة العاشرة خلال الـ 36 ساعة المقبلة من اليوم الاثنين 23/6/1444هـ حتى غد الثلاثاء 24/6/1444هـ.

مناطق التأثر

وذكر الحصيني على حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، توقعاته بأن تشمل الحالة الممطرة أمطاراً متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة، يصاحبها حبات برد على أجزاء من القصيم والشرقية والشمالية والجوف ومكة و محافظات الرياض الشمالية والغربية وجنوب المدينة وحائل تمتد للرياض.

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ضباب الصحاري

وأشار الحصيني إلى أن وجود الضباب في الصحاري دليل على تشبع الأجواء بالرطوبة وخصوبة هذا العام، متوقعًا أن تصبح السماء غائمة جزئيًا على معظم المناطق مع أمطار على الجبيل وشرق القصيم منذ صباح اليوم.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية والجوف كذلك يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق حائل، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جازان، عسير والباحة, فيما تكون الفرصة مهيأة لتكون الضباب في ساعات الليل والصباح على أجزاء من تلك المناطق, كما توجد فرصة لتساقط الثلوج وتكون الضباب على مرتفعات منطقة تبوك, ولا يستبعد تكون الصقيع على الحدود الشمالية والجوف في الصباح الباكر.