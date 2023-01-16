السعودية اليوم / تعليق حركة السفن مؤقتًا في مضيق البوسفور



أنقرة 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واس

علّقت السلطات التركية حركة السفن في مضيق البوسفور، بعد جنوح سفينة شحن.

وأفادت المديرية العامة للسلامة الساحلية التركية في بيان اليوم أن سفينة الشحن (إم كي كي 1-) التي يبلغ طولها 142 مترا، جنحت قبالة ساحل بيكوز في مدينة إسطنبول، أثناء الإبحار من أوكرانيا إلى إسطنبول، مشيرة إلى أنه تم توجيه ثمانية قوارب إلى مكان الحادث.

وأكدت أنها علقت حركة السفن في مضيق البوسفور بشكل مؤقت.

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09:36ت م

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