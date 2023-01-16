السعودية اليوم / زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب جنوب العاصمة اليابانية



طوكيو 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجات على مقياس ريختر قبالة الساحل الغربي لجزر أوغاساوارا في المحيط الهادئ، جنوب العاصمة اليابانية طوكيو.

وأفادت إدارة الأرصاد اليابانية اليوم، بأن الزلزال وقع على عمق 400 كيلومتر تحت سطح الأرض.

ولم ترد إلى الآن أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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09:15ت م

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