السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 14.144 إصابة جديدة بكورونا



سيول 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واس

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 14.144 إصابة جديدة بفيروس

وأضافت البلاد أيضا تسجيل 35 حالة وفاة جديدة, لتبلغ حصيلة الوفيات 32.984.

// انتهى //

07:22ت م

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سيول 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واسسجلت كوريا الجنوبية اليوم 14.144 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 29 مليونا و821 ألفا و35، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وأضافت البلاد أيضا تسجيل 35 حالة وفاة جديدة, لتبلغ حصيلة الوفيات 32.984.// انتهى //07:22ت م0007

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