شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب العدالة ينتقد حكم مواجهة الهلال في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أبدى السلوفاكي مارتن سيفيلا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة، اعتراضه على قرارات حكم مباراة فريقه أمام الهلال، والتي خسرها في دوري روشن السعودي.

واستطاع الهلال أن يحقق الفوز أمام ضيفه العدالة، بهدفين دون رد، بالمباراة التي أقيمت مساء أمس الأحد، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في دوري روشن للمحترفين.

وقال سيفيلا في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية المباراة: "خضنا مباراة قوية وصعبة أمام فريق يملك لاعبين أصحاب إمكانيات عالية".

وتابع المدرب السلوفاكي: "اعتمدنا على أسلوب التكتل الدفاعي واللعب على الهجمات المرتدة، لكن لم ننجح في المحافظة على شباكنا نظيفة".

وأضاف: "صنعنا عددا من الفرص للتسجيل بالشوط الأول، وربما لدينا ركلة جزاء لم تحتسب لوجود تلامس، لكن الحكم لم يحتسبها".

وقال: "لم نتمكن في الشوط الثاني من المحافظة على مرمانا، وحصل الهلال على ركلة جزاء سجل منها سالم الدوسري هدفه الأول، بعدها أضاف الثاني وحسم المباراة".

واختتم: "كنا نأمل أن نخرج بنقطة على أقل تقدير لكن لم نوفق، والهلال استحق الفوز، ونعمل على تطوير مستوانا الفني، لنصل لحالة فنية تسمح لنا بمقارعة الفرق الكبيرة".