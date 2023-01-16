شكرا لقرائتكم خبر عن سالم الدوسري يكشف سر احتفاله أمام العدالة ومدى حجم إصابته والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أبدى سالم الدوسري نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سعادته الكبيرة بالفوز على نظيره العدالة بهدفين مقابل لا شيء، مساء الأحد بالرياض، في ختام الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي.

وقال سالم الدوسري في تصريحات لقنوات SSC السعودية الرياضية: "الحمد لله، حققنا ثلاث نقاط مهمة للفريق الهلالي، وغدا سوف أطمئن أكثر على إصابتي، وأنا دائما أحب اللعب تحت الضغط وأتحامل على إصابتي وأضغط على نفسي أكثر لخدمة الفريق الهلالي، والحمد لله استطعنا الفوز وحصد نقاط المباراة".

وأضاف: "استطعنا بين الشوطين تغيير منهجية لعبنا، وفي الشوط الثاني كنا أفضل، ولم أكن متخوفا أبدا من تسديد ركلة الجزاء مرة ثانية بعد إعادتها، والحمد لله كانت لدي ثقة كاملة بنفسي، وإذا لم تكن لدي الثقة، لم أكن لأدخل لتسديدها في المرة الأولى، وحتى بعد إضاعتي للركلة الأولى أصريت على تنفيذ الركلة الثانية، ولله الحمد سددتها ووفقت بتسجيلها".

وتابع: "احتفاليتي بعد هدفي رسالة واضحة تجاه أي شخص يقلل من احترامي أو ينقص من قيمتي وإمكانياتي، وبالعكس جمهور الهلال واع ويدعمني ويساندني ويهتف باسمي باستمرار ويعرف من هو سالم وأن لديه الكثير والكثير لتقديمه ولن أبخل بأي شيء لأجل إسعادهم".

وكتب سالم الدوسري عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "ثلاث نقاط مهمة.. المسيرة طويلة.. وسنواصل الركض للوصول إلى هدفنا، ألف مبروك لجميع عشاق الزعيم، والقادم أجمل بمشيئة الله".