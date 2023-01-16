السعودية اليوم / زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية



جاكرتا 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوة 6 درجات على مقياس ريختر اليوم , جزيرة سومطرة الإندونيسية

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بأن الزلزال وقع على عمق 80 كيلومترا، فيما حُدّد مركزه على بُعد 153 كيلومترًا من مدينة بيماتانجسيانتار.

ولم ترد تقارير عن وقوع ضحايا أو أضرار.

// انتهى //

02:52ت م

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