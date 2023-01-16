شكرا لقرائتكم خبر عن قرار بنزيما حول عرض النصر لضمه ومزاملة رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حدد الفرنسي كريم بنزيما نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الاسباني، قراره النهائي بشأن وجهته المقبلة، في ظل تردد أنباء قوية عن رغبة النصر السعودي في ضمه.

وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق، إلى رغبة النصر السعودي في ضم بنزيما بنهاية الموسم الجاري، والجمع بينه وبين كريستيانو رونالدو، في صفوف العالمي.

وأكدت شبكة "فوت ميركاتو الفرنسية"، أن بنزيما لم يهتز أمام العرض المالي القوي للنادي السعودي، وأنه اتفق بالفعل مع مسؤولي ريال مدريد على تجديد تعاقده لموسم إضافي حتى صيف 2024.

وتابعت: "سينتهي عقد بنزيما بنهاية الموسم الجاري في يونيو 2023، لكن المهاجم الفرنسي، ينوي إنهاء مسيرته بقميص ريال مدريد، وعدم المغادرة".

وأضافت: "الإعلان الرسمي عن تجديد عقد كريم بنزيما بات وشيكًا، ومن المفترض أن يأخذ الطابع الرسمي في وقت قريب للغاية".

واختتمت: "بقاء كريم بنزيما في صفوف ريال مدريد، يبقى خبرًا سارًا للجماهير الملكية، لأنه بات لاعبا لا غنى عنه في السنوات الأخيرة".

وكان بنزيما شارك في هزيمة فريقه أمام برشلونة الغريم التقليدي، بثلاثية مقابل هدف وحيد، بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب الملك فهد بالرياض، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

