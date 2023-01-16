شكرا لقرائتكم شاب سعودي يتخذ من هواية تذوُّق الطعام وظيفة له ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شغف الشاب سليمان المحيميد بتذوق الطعام، وتقييم نكهاته، منذ صغره، حتى حوّل هوايته إلى وظيفة جانبيه، تجني له السعادة والأموال.

أوضح المحيميد، خلال لقاء له مع قناة العربية، أنه بدأ في وظيفة تذوق الأطعمة منذ 10 سنوات، مشيرًا إلى تفاعل الطهاة والموظفين في أحد المطاعم مع تعابير وجهه حين يبدأ بالأكل، متمنين تجاوز اختبار الذائقة بنجاح.

قال المحيميد: منذ طفولتي وأنا لا آكل أي شيء؛ فيجب أن يكون الأكل مُعدًّا ومطهوًّا بطريقة محددة حتى يعجبني، موضحًا أن حساسية التذوق لديه لم تختلف باختلاف المقادير؛ ولكن المطاعم هي من تدفع له في سبيل تقييم أصنافها الجديدة، ونقد جودة الطهي، وطريقة تقديم الطلبات.

تعتمد على ركيزتين

كشف المحيميد فكرة التقييم بأنها تتمثل في نقطتين أساسيتين الطبق وفكرة الشيف.

من جانب آخر، علّق أحد مُلاك المطاعم على هواية المحيميد قائلًا: نستفيد كثيرًا من مُقيِّمي الطعام، خاصة في بدايات النشاط التجاري؛ إذ نطلب منهم الحضور لتقييم الأكل، وأن يكون النقد أكثر من المدح، ونطلب منهم تقييمًا نهائيًّا للمنتج، حيث وصف تأثيرهم بأنه قوي جدًّا.

يذكر أن قطاع المطاعم والمأكولات يشهد نموًّا كبيرًا في المملكة بنسبة 12% سنويًّا، وبمعدل إنفاق شهري يتجاوز 5 مليارات ريال.