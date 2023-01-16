شكرا لقرائتكم الدخل غير المكتسب يُحتسب خلال تحديد الضمان المطور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن إجمالي الدخل غير المكتسب والذي يشمل الإعانات الحكومية باستثناء مبالغ دعم إعانات الأشخاص ذوي الإعاقة والبرامج المساندة يتم احتسابه عند التقديم على الضمان الاجتماعي المطور.

الإفصاح عن جميع مصادر الدخل

وقالت الوزارة ردًّا على استفسارات أحد المواطنين على موقع تويتر: إنه يجب الإفصاح عن جميع مصادر الدخل لأفراد الأسرة كاملًا، كما يؤخذ بالاعتبار كل أنواع الدخل.

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وأشارت إلى أنه تتم دراسة الأهلية ومدى استحقاق المستفيد بعد مراجعة مجموع الدخل المُسجل من قبل المستفيد والمطابقة مع البيانات الواردة من خلال الجهات المعنية.

قيمة استحقاق منصة الدعم والحماية

في وقت سابق، أعادت الوزارة التذكير بأنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لمستفيدين الضمان الاجتماعي عن طريق حاسبة الدعم التقديرية.

جاء ذلك خلال رد حساب العناية بالمستفيدين التابع للوزارة على موقع تويتر، على سؤال حول كم الحد المانع للضمان؟

وأوضح حساب العناية بالمستفيدين أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لمستفيدي الضمان الاجتماعي يتم استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

من جهة أخرى، أكد الحساب أن الضمان الاجتماعي المطور يعتمد على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش، موضحًا أن دعم المواشي يعتبر من الدخل غير المكتسب.