حشيش وسلاح وذخيرة بمركبة مواطن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن بحوزته 60 كجم من مادة الحشيش المخدر وسلاح ناري و52 طلقة نارية حية مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة العارضة. وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

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