ربط الكتروني بين إمارة مكة والمحافظات

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واستمع الفيصل إلى شرح من وكيل الإمارة الدكتور مشبب القحطاني عن النظام والهادف لتسريع إنجاز التعاملات والتسهيل على المراجعين وتوفير الوقت والجهد، وتحقيقا لذلك جرى تحديث أجهزة الحاسب الآلي في الإمارة والمحافظات التابعة لها، كما تم تجديد أجهزة وتمديدات الشبكات والبنية التحتية.وسعيا من الإمارة للتحول الرقمي فقد جرى تطوير حزمة من البرمجيات والتطبيقات التي تسهم في تسهيل التواصل مع المواطنين وإنجاز أعمال الإدارات المختلفة، ومن ذلك تطبيق الإمارة على الأجهزة الذكية، موقع الإمارة على شبكة الإنترنت، وأنظمة المشايخ والنواب والمعرفين، وتمكين الكفاءات، وتقييم الأداء الوظيفي، والقضايا القانونية.
من جهود الإمارة:
- التوسع في الخدمات الرقمية تماشيا مع رؤية المملكة 2030.
- تمكين وتسريع التحول الحكومي بكفاءة وفعالية.
- ضمان جودة وأداء الخدمة المقدمة.
- تفعيل واستثمار التقنية.
- تطوير الأداء والرقابة.
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