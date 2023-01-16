ربط الكتروني بين إمارة مكة والمحافظات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل أمس، الربط الالكتروني بين الإمارة ومحافظات المنطقة من خلال نظام التعاملات الالكترونية «أمين»، والهادف إلى تسهيل إرسال واستقبال المعاملات بين الإمارة والمحافظات التابعة لها.

واستمع الفيصل إلى شرح من وكيل الإمارة الدكتور مشبب القحطاني عن النظام والهادف لتسريع إنجاز التعاملات والتسهيل على المراجعين وتوفير الوقت والجهد، وتحقيقا لذلك جرى تحديث أجهزة الحاسب الآلي في الإمارة والمحافظات التابعة لها، كما تم تجديد أجهزة وتمديدات الشبكات والبنية التحتية.

وسعيا من الإمارة للتحول الرقمي فقد جرى تطوير حزمة من البرمجيات والتطبيقات التي تسهم في تسهيل التواصل مع المواطنين وإنجاز أعمال الإدارات المختلفة، ومن ذلك تطبيق الإمارة على الأجهزة الذكية، موقع الإمارة على شبكة الإنترنت، وأنظمة المشايخ والنواب والمعرفين، وتمكين الكفاءات، وتقييم الأداء الوظيفي، والقضايا القانونية.

من جهود الإمارة:

