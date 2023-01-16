مباشرة 200 بلاغ أمطار خلال 24 ساعة بالباحة

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وأوضح المشرف على التوثيق الإعلامي والتسويق بأمانة الباحة سامي بن حمدان الغامدي أنه جرى التعامل بشكل مباشر مع جميع البلاغات وتوجيه فرق الطوارئ لمواقع تجمعات المياه حسب درجات الأولوية في الأهمية، مشيرا إلى أن الأمانة سيرت صهاريج شفط مياه الأمطار بالمدن والبلدات والشوارع والطرق العامة، إضافة إلى نشر المضخات الأرضية المتنقلة وتجهيز الآليات والمعدات الخاصة لخدمة المواقع غير المخدومة بشبكة الأمطار، والتنسيق مع إدارة الدفاع المدني في حصر بلاغات الطوارئ والتعامل معها مباشرة.وأفاد بأن الأمانة اتخذت استعداداتها لموسم الأمطار، والتنسيق المباشر مع أعضاء اللجنة المشتركة من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، والتي شكلت للتعامل مع طوارئ الأمطار والسيول، بعد أن حدد مركز القيادة لفريق العمل في الأمانة والرقم المباشر «940» كنقطة رئيسة لتلقي بلاغات الأمطار وتوجيه الإدارات المشاركة وتدعيم ذلك باستخدام وسائل التقنية الحديثة للتواصل بين الأعضاء.
جهود الأمانة في مواجهة الأمطار:
- تسيير صهاريج شفط مياه الأمطار بالمدن والبلدات والشوارع.
- نشر المضخات الأرضية المتنقلة.
- تجهيز الآليات والمعدات الخاصة لخدمة المواقع غير المخدومة.
- التنسيق مع إدارة الدفاع المدني في حصر بلاغات الطوارئ.
- التعامل بشكل مباشر مع البلاغات كافة.
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