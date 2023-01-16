شكرا لقرائتكم خبر جداريات الخط العربي تزين شوارع العاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتصل فكرة تجميل الجداريات بالحروف العرفية ببداية كتابة الإنسان بأسلوب النقش على الصخور، وعلى امتداد التاريخ فإن هذه الفنون مرآة لحياة الشعوب الثقافية والاجتماعية.

وتتزين العاصمة المقدسة خلال الجداريات بأشكال الفنون والأنماط المختلفة للخط العربي، إذ عملت الأمانة على تنفيذ أطول جدارية حروفية في العالم، وذلك في شارع الملك عبدالعزيز بمحبس الجن بالعاصمة المقدسة، الطريق المؤدي إلى المسجد الحرام.

يذكر، أن أمانة العاصمة المقدسة تنظم مسابقة الرسم على الجداريات وتشكيل الحروف العربية، ضمن فعالية النحت والمجسمات الجمالية، إذ يعد الخط العربي من أهم مظاهر الحضارة العربية والإسلامية، التي تنبع أهميته من ارتباطه بالقرآن الكريم، وهو من أهم الفنون الكتابية والبصرية. كما يشارك فريق من جامعة أم القرى من قسم الفنون البصرية في كلية التصاميم والفنون، من حيث تحسين المشهد الحضري لذلك.