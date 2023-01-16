شكرا لقرائتكم خبر مصادرة 10 أطنان مواد غذائية فاسدة بأسواق مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت حملات رقابية نفذتها أمانة العاصمة المقدسة على الأسواق التجارية والغذائية عن مصادرة أكثر من 10.5 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية.

وأوضحت الأمانة أنها كثفت جهودها في حملاتها الرقابية على الأسواق التجارية والغذائية للتأكد من عدم وقوع المخالفات وسلامة المعروضات للمواد الغذائية ومتابعة طرق عرضها وتداولها.

وأشارت إلى أنها نفذت في نطاق المسفلة الفرعية بمشاركة الجهات الأمنية، حملة مكثفة على المباسط والمحال بحي الخالدية حيث ضبط المخالفون منهم، وتمت مصادرة 7 أطنان من الأسماك الفاسدة و3 أطنان مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية، وأيضا 500 كجم من الخضراوات المتنوعة المعروضة بطرق عشوائية وإتلافها، وتسليم الصالح منها للجمعيات الخيرية.

كما أجرت في نطاق الشوقية الفرعية، حملة رقابية مماثلة على الأسواق التجارية والغذائية، وصودرت خلالها 100 حبة من الدجاج مجهول المصدر وتظهر عليها علامات التلف والفساد وإتلافها مباشرة كما نفذت بلدية بحرة حملة على الأسواق الموجودة في نطاق البلدية ضبطت خلالها 600 كجم من اللحوم المنوعة و100 كجم من الأجبان و100 كرتون طحينة، لمصادرتها وإتلافها بالكامل لعدم صلاحياتها للاستهلاك ومخالفة طرق العرض والتداول.