توزيع زمزم على زوار متحف السيرة النبوية

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وتضمنت المذكرة بنودا عدة أبرزها التعريف بما توفره المملكة من خدمات للحجاج والمعتمرين والزوار، إلى جانب التعاون في تأمين خدمات إضافية إثرائية؛ وتوزيع عبوات ماء زمزم على الزوار في سلسلة المتاحف الدولية للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع المتحف الدولي للسيرة النبوية الذي تشرف عليه رابطة العالم الإسلامي- الشريك الاستراتيجي لمؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة (إكسبو الحج 2023)- مذكرة تفاهم مع شركة الزمازمة؛ بهدف تعزيز التعاون وتقديم الخدمات للزوار وضيوف الرحمن.وتضمنت المذكرة بنودا عدة أبرزها التعريف بما توفره المملكة من خدمات للحجاج والمعتمرين والزوار، إلى جانب التعاون في تأمين خدمات إضافية إثرائية؛ وتوزيع عبوات ماء زمزم على الزوار في سلسلة المتاحف الدولية للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية.

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