خادم الحرمين يتلقى رسالة من ولي عهد الكويت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية، من ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة. تسلم الرسالة نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، خلال استقباله بمقر الوزارة أمس، سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح. وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك. وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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