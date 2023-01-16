شكرا لقرائتكم خبر حظائر أغنام وعقوم عشوائية تفسد نزهات أهالي مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فوجئ متنزهون في أرجاء متفرقة من العاصمة المقدسة بتحول المتنزهات البرية إلى شبوك أغنام وحظائر ونفايات وعقوم عشوائية، رغم وجود تعليمات صارمة من الجهات المعنية بضرورة حمايتها والمحافظة عليها، مطالبين باستحداث آلية تضمن سلامة وصيانة المتنزهات البرية وتمكن عشاق النزهات البرية من الخروج دون مضايقات أو عوائق نتيجة للشبوك المخالفة.

وأوضح الباحث في تاريخ مكة بدر اللحياني أن أهالي مكة وقراها كانوا يتخذون ( القيلات) ضمن أيام الشتاء والربيع نمطا طبيعيا لنشاطهم الترفيهي ويبدأ النشاط الترفيهي من أول النهار حتى نهايته ومع حلول الظلام يغادرون هذه المتنزهات بشكل طبيعي ولا توجد مشاكل بيئية نهائيا فدرجة الاستهلاك كانت محدودة والناس منضبطون في استهلاكهم الكمي ولا تتأثر البيئة بنشاطهم. ولكن مع تغير سلوكيات الناس أخيرا وارتفاع الاستهلاك وفورة العقار أوجد أزمة في ممارسة النشاط هذه الأيام.

حماية المتنزهات

وأضاف بأن تطبيق نظام البيئة الرائع يعتبر أهم آلية لضمان سلامة المتنزهات واعتراف وزارة البيئة والمياه والزراعة بهذه المتنزهات حتى لو لم تسجل لديها أمر ملزم فكيف تصبح المتنزهات البرية اليوم مغتصبة بالأسلاك الشائكة وحظائر الحيوانات فما المانع من حمياتها؟ أما نشر الأمن البيئي فأصبح ضرورة ملحة وليس خيارا.

وزاد «يعتبر التشوه البصري من أشد المعوقات إلى جانب التلوث بكافة المواد الصلبة وخاصة البلاستيكيات ونحوها، ولعل إدراجها ضمن مشروع السعودية الخضراء يؤمن آلاف الأشجار البرية القائمة مما يسهم بشكل مباشر في توفير كثير من الجهد ولا يحتاج إلى استزراع نباتات برية والمطلوب عاجلا تكثيف الحماية ومنع المساس بها بأي طريقة كانت فهناك تنوع بيئ رائع يمكن تطويره دون كلفة مادية أو بشرية».

عقوم عشوائية

من جانبه لفت المرشد السياحي ماجد السهلي إلى معاناتهم من كثرة العقوم العشوائية والشبوك العشوائية التي تشوه المناظر الطبيعة وتمنع زوار المحافظة من الوصول إلى المناطق السياحية والريفية والمتنزهات البرية.

وطالب بإيجاد أماكن مخصصة للزوار مثل كراسي إسمنتية ومظلات بلاستيكة في بعض الأماكن مثل سد وادي فاطمة، سوق مجنة، مسجد الروضة، جبال سدر، وعين شمس أسوة بالمناطق الأخرى من المملكة.وتابع قد تضررة الطبيعة في المحافظة من المخلفات المهملة ونأمل الجهات المختصة عمل لوحات إرشادية في هذه الأماكن وتوفير حاويات كبيرة للنفايات في مداخل ومخارج المناطق السياحية وعمل لوحات ترحيبية فيها.

متنزهات متضررة:







متنزه الحزوم.



جبل ثلاثان.



متنزه القدمة شرق محافظة الجموم.



متنزهات الجعرانة البرية.



مطالب المتنزهين: