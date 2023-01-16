استعراض التجربة السعودية في دعم الحياة بالأكسجة الغشائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار رفع مستوى جودة الحياة لدى المرضى واستعراض التجربة السعودية، ينظم المجلس الصحي السعودي، ممثلا بالمركز الوطني للقلب، المؤتمر السعودي لدعم الحياة بالأكسجة الغشائية خارج الجسم (ECMO) في مدينة جدة خلال الفترة من 22 - 23 يناير 2023م، بمشاركة عدد من المتخصصين والمتحدثين المحليين والدوليين في مجال الأكسجة الغشائية من مختلف القطاعات الصحية والقطاعات ذوات العلاقة.

ويناقش المؤتمر الذي يقام تحت رعاية وزير الصحة فهد الجلاجل، آخر المستجدات في الخدمات المقدمة بمجال دعم الحياة بالأكسجة الغشائية خارج الجسم (ECMO Services)، وتبادل الآراء والخبرات على المستوى المحلي والدولي، واستعراض الأدلة العلمية الحديثة المتعلقة بخدمات دعم الحياة بالأكسجة الغشائية خارج الجسم، كذلك استعراض تجربة المملكة في هذا المجال.

ويتخلل الفعالية العديد من ورش العمل الاستباقية في مجال الأكسجة الغشائية خارج الجسم (ECMO) منها؛ «الورشة الشاملة للأطباء عن الأكسجة الغشائية خارج الجسم للأمراض القلبية والرئوية لدى الكبار» الهادفة إلى التعرف على مفهوم هذ التقنية بنوعيها وآليات دعم المرضى باستخدام هذه التقنية، والورشة الثانية بعنوان « دعم الحياة بالأكسجة الغشائية خارج الجسم لأطباء وجراحي الأطفال وحديثي الولادة» بغية التعرف على هذه التقنية بنوعيها لدعم مرضى الفشل الرئوي والقلبي، واكتساب المهارات الفنية اللازمة لاستخدام أجهزة (ECMO).

محاور المؤتمر:

