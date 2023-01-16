شكرا لقرائتكم خبر استعراض التجربة السعودية في دعم الحياة بالأكسجة الغشائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويناقش المؤتمر الذي يقام تحت رعاية وزير الصحة فهد الجلاجل، آخر المستجدات في الخدمات المقدمة بمجال دعم الحياة بالأكسجة الغشائية خارج الجسم (ECMO Services)، وتبادل الآراء والخبرات على المستوى المحلي والدولي، واستعراض الأدلة العلمية الحديثة المتعلقة بخدمات دعم الحياة بالأكسجة الغشائية خارج الجسم، كذلك استعراض تجربة المملكة في هذا المجال.ويتخلل الفعالية العديد من ورش العمل الاستباقية في مجال الأكسجة الغشائية خارج الجسم (ECMO) منها؛ «الورشة الشاملة للأطباء عن الأكسجة الغشائية خارج الجسم للأمراض القلبية والرئوية لدى الكبار» الهادفة إلى التعرف على مفهوم هذ التقنية بنوعيها وآليات دعم المرضى باستخدام هذه التقنية، والورشة الثانية بعنوان « دعم الحياة بالأكسجة الغشائية خارج الجسم لأطباء وجراحي الأطفال وحديثي الولادة» بغية التعرف على هذه التقنية بنوعيها لدعم مرضى الفشل الرئوي والقلبي، واكتساب المهارات الفنية اللازمة لاستخدام أجهزة (ECMO).
محاور المؤتمر:
- التطورات الحديثة في تقنية (ECMO).
- توسيع استخداماتها المتعددة.
- تدشين برامجها في المستشفيات.
- تطوير نماذج القيادة الوطنية لهذه التقنية.
- تطوير برامج معتمدة لتدريب الأطباء.
- الابتكارات المستقبلية لتحسين جودة حياة المرضى.
- مراجعة أهم التحديثات العلاجية لدعم المرضى.
كانت هذه تفاصيل خبر استعراض التجربة السعودية في دعم الحياة بالأكسجة الغشائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.