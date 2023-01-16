شكرا لقرائتكم خبر معدل هشاشة العمود الفقري 11.8% بين المسنين في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشكل الإصابة بمرض هشاشة العظام عاملا لحدوث أمراض ووفيات وتدهور في جودة حياة المرضى ويزيد العبء الاقتصادي للمرض، فيما بلغ معدل انتشار هشاشة العظام 8.2% في فحص العظم الفخذي و11.8% في نتائج فحص عظم العمود الفقري بين كبار السن في الرياض طبقا لما أكدته دراسة مجتمعية حول معدل انتشار هشاشة العظام ونقص الكثافة العظمية من خلال عملية جمع البيانات.

وبحسب الباحث استشاري طب الأسرة والشيخوخة الدكتور معاذ الخنيزان لـ«مكة» فإنهم وجدوا في هذه الدراسة ارتباط عدة عوامل مثل زيادة العمر، قلة كتلة الجسم، مرض السكري، مرض ارتفاع ضغط الدم، واستخدام أدوية الكورتيزون، إضافة إلى الإناث أكثر عرضة للإصابة من الذكور بمرض هشاشة العظام.

وأوضح أن هشاشة العظام مرض يصيب العظام ويخفض كثافتها مما يجعلها هشة وسهلة الكسر. يمكن أن تتسبب كسور هشاشة العظام في حدوث أمراض ووفيات وتدهور في جودة حياة المرضى ويزيد العبء الاقتصادي للمرض.

ونظرا لأهمية الأمر أصدرت المملكة خطة وطنية لتعزيز التشخيص المبكر وعلاج هشاشة العظام. تتوفر دراسات قليلة وقديمة في المملكة لقياس مدى انتشار مرض هشاشة العظام بين كبار السن السعوديين.

باحثو الدراسة







د. معاذ الخنيزان: استشاري طب الأسرة وطب الشيخوخة.



د. نوف المسعود: طبيبة مقيمة بطب الأسرة.



د. مجد عبدالمولى: طبيب ومحاضر في جامعة الفيصل.



د. زهى خالد - طبيبة وباحثة.



المنهجية:

تعد هذه الدراسة دراسة مقطعية عن طريق الرجوع إلى البيانات التي تم تسجيلها من المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما. جرى جمع البيانات من 1 يناير 2016 إلى 31 ديسمبر 2021 للمرضى المراجعين في عيادات طب الأسرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض، والذين جرى فحصهم باستخدام قياس كثافة العظام (مقياس ديكسا).

وجرى استبعاد المرضى الذين لديهم أسباب ثانوية لهشاشة العظام.

الهدف:

قياس انتشار هشاشة العظام وانخفاض الكثافة العظمية بين كبار السن.

عينات الدراسة:





1302 مريض



68 سنة متوسط الأعمار من بينهم



75 % إناث



25 % ذكور



أبرز النتائج والتوصيات: