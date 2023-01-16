هيئة التراث تحتفي بالقيمة التاريخية لميناء العقير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف إحياء قيمته التاريخية، دشنت هيئة التراث فعالية «ميناء العقير التاريخي»، في موقع الميناء على الساحل الشرقي للمملكة، وتحكي خلالها جوانب متعددة من تراث الميناء، الذي يعد أحد أقدم الموانئ في المنطقة. وتتضمن الفعالية التي تستمر حتى 24 يناير الجاري، برامج وأنشطة تراثية ثقافية وإبداعية متنوعة، تبدأ من الواحدة ظهرا إلى التاسعة مساء يوميا، وتشمل عروضا حية تجسد ميناء العقير قديما، وأنشطة النحت على الرمال، وعرضا لقوافل الإبل، إلى جانب معرض العقير الذي يحوي صورا تاريخية عن الميناء ومعلومات مهمة للزائر، وعروض الفنون التراثية، إضافة إلى أركان الحرف اليدوية البحرية، وعدد من الأنشطة الخاصة بالأطفال، مثل: العمل على تشكيل مباني التراث العمراني عبر القوالب الرملية، وفعالية «المكتشف الصغير». الفعالية تشمل:





عروضا حية تجسد ميناء العقير قديما



أنشطة النحت على الرمال



عرضا لقوافل الإبل



معرضا لصور تاريخية عن الميناء



عروض الفنون التراثية



أركان الحرف اليدوية البحرية



عددا من الأنشطة الخاصة بالأطفال



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