برامج نوعية لرفع مستوى اكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين بجامعة المؤسس

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ووقع مذكرة التفاهم رئيسة الجامعة المكلفة الدكتورة هناء النعيم، والأمين العام للمؤسسة الدكتورة آمال الهزاع.وتتضمن المذكرة، مجالات التعاون وتبادل الخبرات، وقيام «موهبة» بتحديد الطلاب المحققين معايير وشروط القبول ببرنامج الدراسة المزدوجة بالجامعة، ودعوتهم للالتحاق بالبرنامج وفق نتائجهم في مقاييس موهبة، بجانب ترشيح بعضهم للالتحاق بالجامعة، والنظر في قبولهم مباشرة في التخصص الذي يرغبون في دراسته.
وتنص مذكرة التفاهم على أن تستضيف الجامعة عددا من برامج موهبة الإثرائية الأكاديمية والبحثية، التي تنظمها موهبة وفق أفضل الممارسات العالمية، وتقدم موهبة للقائمين على تنفيذ تلك البرامج في الجامعة، دورات تدريبية مختصة في كيفية تصميم البرامج الإثرائية وإدارتها وتقويمها.
مجالات التعاون تشمل:
- تبادل الخبرات والمعارف في المجالات الأكاديمية والبحثية والمهنية
- الابتكار وريادة الأعمال والحصول على براءات الاختراع
- إيجاد جيل من الشباب المبدع والمبتكر في مجالات العلوم والتقنية
- استحداث برنامج تلمذة موهبة لدى الجامعة لطلاب التعليم العام ممن لديهم أفكار أو بحوث نوعية
- تطوير قدراتهم وإكسابهم مهارات مهنية نوعية في مجال تخصص دقيق
- برامج تدريبية في مجال أساسيات البحث العلمي والنشر العلمي
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