برامج نوعية لرفع مستوى اكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين بجامعة المؤسس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا إلى إكساب الطلاب الموهوبين مهارات قيادية للاضطلاع بأدوار مجتمعية رائدة ومؤثرة، أبرمت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، أمس، مذكرة تفاهم مع جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، للتعاون في تقديم برامج نوعية مشتركة للطلاب الموهوبين، ونشر ثقافة الموهبة والإبداع في المجتمع، ورفع مستوى اكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين.

ووقع مذكرة التفاهم رئيسة الجامعة المكلفة الدكتورة هناء النعيم، والأمين العام للمؤسسة الدكتورة آمال الهزاع.

وتتضمن المذكرة، مجالات التعاون وتبادل الخبرات، وقيام «موهبة» بتحديد الطلاب المحققين معايير وشروط القبول ببرنامج الدراسة المزدوجة بالجامعة، ودعوتهم للالتحاق بالبرنامج وفق نتائجهم في مقاييس موهبة، بجانب ترشيح بعضهم للالتحاق بالجامعة، والنظر في قبولهم مباشرة في التخصص الذي يرغبون في دراسته.

وتنص مذكرة التفاهم على أن تستضيف الجامعة عددا من برامج موهبة الإثرائية الأكاديمية والبحثية، التي تنظمها موهبة وفق أفضل الممارسات العالمية، وتقدم موهبة للقائمين على تنفيذ تلك البرامج في الجامعة، دورات تدريبية مختصة في كيفية تصميم البرامج الإثرائية وإدارتها وتقويمها.

مجالات التعاون تشمل:

