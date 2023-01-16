الأحوال المتنقلة تقدم خدماتها في 12 موقعا

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وبدأت الوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة، أمس، بتقديم خدماتها للرجال في مركز قيا، واليوم في مركز أبو راكة، فيما تقدم الخدمة، الخميس، في مقر الخطوط العربية السعودية بمدينة جدة ليوم واحد لكل موقع.وتقوم الوحدات المتنقلة في منطقة حائل بتقديم خدماتها غدا للرجال، في مركز التأهيل الشامل بمدينة حائل، وفي مقر الضمان الاجتماعي بمحافظة بقعاء، الأربعاء في متوسطة بقعاء، فيما تقدم الخدمة للنساء في جامعة حائل ليوم واحد لكل موقع.
وفي منطقة نجران قدمت الوحدات المتنقلة، أمس، خدماتها للنساء في محافظة ثار، ومركز المحمدية، وغدا في مركز الحصينية ليومين لكل موقع.
وقدمت الوحدات، أمس، خدماتها للرجال والنساء في المدينة العسكرية بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، فيما تقدم الخدمة، الأربعاء، في مركز أشواق بمنطقة تبوك ليومين لكل منهما. وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية، وتجديدها، وبدل تالف عنها.
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