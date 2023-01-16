شكرا لقرائتكم خبر الأحوال المتنقلة تقدم خدماتها في 12 موقعا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 12 موقعا حول المملكة، ضمن مبادرة «نأتي إليك» التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة، أمس، بتقديم خدماتها للرجال في مركز قيا، واليوم في مركز أبو راكة، فيما تقدم الخدمة، الخميس، في مقر الخطوط العربية السعودية بمدينة جدة ليوم واحد لكل موقع.

وتقوم الوحدات المتنقلة في منطقة حائل بتقديم خدماتها غدا للرجال، في مركز التأهيل الشامل بمدينة حائل، وفي مقر الضمان الاجتماعي بمحافظة بقعاء، الأربعاء في متوسطة بقعاء، فيما تقدم الخدمة للنساء في جامعة حائل ليوم واحد لكل موقع.

وفي منطقة نجران قدمت الوحدات المتنقلة، أمس، خدماتها للنساء في محافظة ثار، ومركز المحمدية، وغدا في مركز الحصينية ليومين لكل موقع.

وقدمت الوحدات، أمس، خدماتها للرجال والنساء في المدينة العسكرية بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، فيما تقدم الخدمة، الأربعاء، في مركز أشواق بمنطقة تبوك ليومين لكل منهما. وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية، وتجديدها، وبدل تالف عنها.