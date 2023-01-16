طلاب جامعة هارفارد يزورون مجمع كسوة الكعبة

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واطلع الوفد على العرض المرئي لمراحل صناعة واستبدال الكسوة، معربين عن سعادتهم بما رأوه من جودة وإتقان وتهيئة المواد الأولية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار 67 طالبا وعدد من الأكاديميين بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، برئاسة أستاذ الدراسات الإسلامية خليل عبدالرشيد، أمس الأول، مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة بمكة المكرمة.واطلع الوفد على العرض المرئي لمراحل صناعة واستبدال الكسوة، معربين عن سعادتهم بما رأوه من جودة وإتقان وتهيئة المواد الأولية.

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