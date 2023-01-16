تطوير مهارات معلمات مكة للوقاية من المخدرات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لحماية الطالبات من خطر المخدرات، أطلقت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة، ممثلة في إدارة التدريب والابتعاث (بنات) أمس، خطة البرنامج التدريبي (واعي) لتنمية مهارات التوعية لدى المعلمات.

ويهدف البرنامج إلى تطوير مهارات الوقاية والتوعية والمهارات الذاتية، لحماية الطلاب من تعاطي المخدرات ورفع مستوى الوعي والإدراك حول مخاطر المخدرات على الطلاب، والحرص على تنمية آليات الحماية الاستباقية لحماية الطلاب من الوقوع في المخدرات.

يأتي هذا البرنامج التدريبي تماشيا مع سعي وزارة التعليم إلى توفير تدريب نوعي للفئات الأكثر ارتباطا بالفئة المستهدفة، خلال تقديم دورات تدريبية في مجال تنمية مهارات الوقاية للحماية من خطورة وأضرار المخدرات لدى المعلمين، مما يسهم في توفير نوع من الحماية الاستباقية للفئة المستهدفة وعائلاتهم، والمجتمع المحيط بهم.

يذكر، أن الخطة بواقع 10 برامج تدريبية، 3 منها عن بعد وعبر قاعات افتراضية ZOOM، فيما تأتي 7 منها حضوريا في قاعات تدريبية مجهزة بكل الأدوات التدريبية المتطورة والمناسبة للبرنامج التدريبي، خلال 20 يوما تدريبيا، ابتداء من اليوم إلى الأربعاء القادم.