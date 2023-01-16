شكرا لقرائتكم خبر الطالبات يشكلن 54 % من مبتعثي جامعة الملك سعود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما بلغت نسبة الإناث 54 %، ابتعثت جامعة الملك سعود خلال العام الماضي 1174 طالبا وطالبة، منهم 889 خارج المملكة، فيما بلغ عدد المبتعثين والملتحقين داخل المملكة 234 طالبا وطالبة في عدة مراحل منها الدكتوراه والماجستير والزمالة وتخصص الدقيق واللغة، و51 في الإشراف الخارجي.

جاء ذلك في التقرير الذي أصدرته مؤخرا إدارة تنمية الموارد البشرية مبينا أن قائمة المتخرجين من الذكور والإناث لعام 2021-2022م بلغت 199خريجا وخريجة، منهم 142خريجا في مرحلة الدكتوراه، و32 في مرحلة الماجستير، و(17) لمرحلة الزمالة، وثمانية خريجين في التخصص الدقيق.

وبين أن عدد المبتعثين من الذكور بلغ 543 بنسبة 46%، والإناث 631 بنسبة 54%، وذلك في بعض الجامعات والجهات داخل المملكة في عدة دول خارجية منها (أمريكا، وبريطانيا، وكندا، وأستراليا، وهولندا، وإسبانيا، وفرنسا، وإيرلندا، وألمانيا، واليابان، وسنغافورة وطاجيكستان، والسويد، والدنمارك، ونيوزيلندا)، وذلك في التخصصات الصحية والعلمية والهندسية والإنسانية.

يذكر أنه وفقا لإدارة تنمية الموارد البشرية بالعمادة، تصدرت الجامعات الأمريكية أكثر عدد في استقبال مبتعثي الجامعة، تلا ذلك بريطانيا وكندا لعام 2021-2022م، فيما تصدرت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أكبر عدد في استقبال مبتعثي الجامعة داخل المملكة.

الابتعاث من جامعة الملك سعود

1174 طالبا وطالبة

889 خارج المملكة

داخل المملكة 234

داخل المملكة 15

الذكور 543 بنسبة 46%

الإناث 631 بنسبة 54%